AGC veut mettre des antennes télécom dans les fenêtres

La critique revient souvent. Le développement de la 5G nécessitera de nouvelles antennes. Beaucoup d’antennes. Trois fois plus, selon certains experts. La faute à la nouvelle technologie, mais aussi aux normes maximales actuelles d’émission, obligeant la multiplication des relais pour assurer la connectivité. Entre inquiétudes sur l’émission d’ondes et une esthétique contestée, les fameuses antennes sont rarement les bienvenues . Afin de diminuer leur présence, l’entreprise AGC Glass Europe, spécialisée dans la production de verre pourrait bien avoir trouvé une partie de la solution.

Depuis 2018, la société développe dans son centre de recherche à Gosselies une antenne directement intégrée dans un verre et donc plaçable sur n’importe quel bâtiment. Selon l’entreprise, il s’agit d’une réelle alternative pour réduire la présence des fameux mâts dans le paysage. "Les antennes que l’on développe ont des capacités d’émission moins importantes. Nous en avons donc besoin de plus. Mais elles sont très discrètes et ne nécessitent pas un permis d’urbanisme pour être installées, simplement d’un permis environnemental", avance Bernard Monville, en charge de la recherche et du développement chez AGC Glass Gosselies.