Altice Europe s’approche de la sortie de bourse

Ce jeudi matin pourrait bien être un jour important dans l’histoire d’Altice Europe. Le géant des télécoms et médias qui détient notamment SFR, BFM TV et RMC réunit ses actionnaires sur le coup de 10h pour une assemblée générale extraordinaire.

Le menu de la rencontre s’annonce costaud. Il y sera notamment question de "discuter" de la proposition de son actionnaire principal, Patrick Drahi qui détient 77,6% des parts. Le célèbre homme d’affaires français souhaiterait retirer le groupe de la Bourse d'Amsterdam. Un vœu déjà exprimé à plusieurs reprises, mais qui se fait de plus en plus pressant. Une opération que le patron français souhaite réaliser via son entreprise Next Private. Les négociations furent toutefois coriaces. En juin dernier, Patrick Drahi proposait un maigre 3,91 euros par action.