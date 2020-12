Année record pour le réseau de Telenet

Après une année pour le moins agitée, Telenet dresse le bilan des activités recensées sur son réseau, en se penchant sur l’activité de plus de 1,8 million de ses clients. Sans surprise, il en ressort une jolie progression de l’utilisation des moyens de communication. La hausse la plus flagrante concerne le téléchargement et le trafic internet, en hausse de 60% par rapport à 2019. Habituellement la hausse annuelle se situe plutôt autour des 30% par an. Le réseau a également atteint quelques pics colossaux. "Mardi 15 décembre, le trafic internet a franchi la barre des 3 térabits par seconde. Un tel pic n’était prévu que pour 2022", explique le communiqué de presse de Telenet.