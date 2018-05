Après l'échec Voo, Orange happe Mobile Viking et JIM Mobile

"Je suis très heureux d’entamer une nouvelle collaboration avec Medialaan (premier diffuseur commercial de Flandre avec des marques comme VTM, Qmusic, Joe,... mais aussi Mobiles Vikings et JIM Mobile, NDLR)", s’est d’emblée félicité Michaël Trabbia, CEO d’Orange Belgium. Car "cet accord est plus qu’un simple contrat. C’est le début d’un solide partenariat à long terme, basé sur une vision commune et la complémentarité des deux entreprises. Je me réjouis d’accueillir les clients de ces deux marques sur notre réseau 4G de premier plan".