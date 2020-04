"Avec Proximus, le pire est désormais derrière nous"

Sans surprise, Proximus a décidé d’investir massivement afin de déployer la 5G et la fibre optique et faire en sorte que 2,4 millions de foyers soient raccordés à cette dernière d’ici 2025. Jusqu’à cette date, un maximum de 1,3 milliard d’euros seront consacrés chaque année à cette ambition.

Pour alimenter la pompe à cash, pas de secret. Il faudra s’endetter, réduire les dépenses d’exploitation, vendre des actifs et les actionnaires devront se serrer la ceinture. Le dividende sera fixé pendant trois ans à un plancher de 1,20 euro brut contre 1,50 euro pour 2019. Proximus espère renouer avec une croissance rentable d’ici 2022.

Signes encourageants

Dans l'ensemble, on peut dire que ce plan a été accueilli sobrement par le marché. Si depuis fin mars l’action n’a guère montré de velléité haussière elle n’a pas non plus reflué en bourse. La stabilité reste de mise ces dernières semaines avec toujours une chute de près de 18% depuis le début d’année.