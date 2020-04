Bart Van Den Meersche quittera Proximus en juillet

"Bart s'est distingué comme un membre apprécié de notre comité de direction et a assuré le positionnement de Proximus comme un acteur solide, tourné vers l'avenir et fiable sur le marché des entreprises."

Spécialiste IT

Bart Van Den Meersche a fait une large partie de sa carrière dans le monde de l’IT. Il a notamment travaillé durant plus de 28 ans chez IBM, où il fut notamment country manager BeLux. Il avait rejoint Proximus en 2011 pour y occuper la fonction qu’il quittera d’ici quelques mois. "Bart s'est distingué comme un membre apprécié de notre comité de direction et a assuré le positionnement de Proximus comme un acteur solide, tourné vers l'avenir et fiable sur le marché des entreprises", a expliqué Guillaume Boutin, le CEO de Proximus dans un communiqué de presse.