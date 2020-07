Bientôt la fin du purgatoire pour l’action Proximus?

Mal aimée des analystes, Proximus a vu son titre perdre 30% de sa valeur en 2020. Aujourd’hui, un broker est passé à l’achat sur la valeur et un autre a relevé son objectif de cours.

Ce n’est pas tous les jours que cela arrive à Proximus . La valeur télécom belge la moins appréciée des analystes vient de recevoir un conseil d’achat dans le chef de HSBC qui maintient toutefois son objectif de cours inchangé à 23 euros. Du coup, en bourse, l’action se démarque ce mercredi matin avec un gain de plus de 3% à 18,6 euros dans un marché en net repli.

Il n’en reste pas moins que les vendeurs (au nombre de 8) et ceux qui conseillent de conserver le titre (11) restent largement majoritaires. L’objectif de cours moyen de 20,23 euros n’offre qu’un potentiel de hausse limité à 8% alors, qu’à la clôture d’hier, le parcours de l’action se soldait, depuis début janvier, par une chute de 30% .

Orange et Telenet

Telenet , le troisième larron, a lui bien mieux résisté à la crise limitant son repli à 8% environ en 2020. Pour le câblo-opérateur flamand, les brokers sont grosso modo divisés entre acheteurs (9) et attentistes (10). A l’achat sur cette dernière, HSBC vient toutefois de réduire ses ambitions avec un objectif de cours rogné de 2 euros à 45 euros.

Accélération du déclin

Lors de la publication des résultats du deuxième trimestre, le 31 juillet, ils s’attendent toutefois à constater une aggravation du déclin du chiffre d’affaires. Pour trois raisons : une baisse du roaming en raison des interdictions de voyage engendrées par le Covid-19, un recul des ventes de téléphones mobiles provoqué par la fermeture des magasins et, enfin, la pression sur les revenus des TIC. Globalement, ils anticipent une baisse des revenus et de l’Ebitda domestiques respectivement de 3,7% et de 3,8%.