Bruxelles en passe de se muer en capitale de la 5G

Concrètement, l'accord se décline en trois volets, abordant respectivement les questions liées à l’environnement et la santé, l’économie et l’emploi, et, enfin, la smart city et les investissements futurs. Ensemble, "ils dressent la portée générale que le gouvernement et les opérateurs souhaitent donner à l’arrivée de la nouvelle technologie", explique-t-on du côté du cabinet de Rudi Vervoort, ministre-président du gouvernement de la Région de Bruxelles- Capitale.