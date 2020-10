Comment Proximus a battu le marché et relevé ses prévisions

Les groupes télécoms belges ont démontré, ces derniers jours, plus qu’une simple résilience face à la crise sanitaire. Après Telenet et Orange Belgium , Proximus a dévoilé, ce vendredi matin, des chiffres trimestriels robustes dépassant même les prévisions des analystes. De quoi donner un peu d’allant à une action - +7% dans un marché en baisse - amplement déprimée depuis le début de l’année avec une chute supérieure à 35%.

Dividende

L’opérateur, qui versera un dividende intérimaire de 50 centimes , a aussi relevé ses prévisions pour 2020. Bien qu’il s’attende à un 4 e trimestre plus rude, il table désormais sur un ebitda sous-jacent moins investissements d’au moins 830 millions d’euros, contre une fourchette comprise entre 780 et 800 millions avant.

Proximus a livré de très bons résultats en dépassant les prévisions financières, en actant de meilleures tendances au niveau des abonnés et en relevant ses perspectives pour 2020, résume Ruben Devos de KBC Securities ("conserver"; 20 euros). "Des revenus plus élevés que prévu pour les services fixes, de meilleures économies de coûts et un impact négatif du Covid-19 plus faible que prévu expliquent pourquoi Proximus a battu le marché", souligne l’analyste.