Comment la Belgique va protéger son infrastructure 5G

Certains acteurs étrangers ne pourront plus livrer d’équipements aux opérateurs belges pour l’installation de la 5G. Dans le viseur, les entreprises chinoises Huawei et ZTE.

Pour avoir la 5G, il faut une infrastructure. Dans le domaine, plusieurs entreprises mènent une bataille féroce pour empocher les marchés nationaux et convaincre les opérateurs de choisir leurs services. Nokia et Ericsson sont les têtes de gondoles au niveau européen et Huawei et ZTE mène la danse du côté chinois. Les deux fournisseurs asiatiques étaient d’ailleurs en très bonne position en Belgique pour empocher un ou plusieurs contrats d’installation auprès des opérateurs belges que sont Proximus, Orange et Telenet. C’était sans compter sur la méfiance des autorités européennes et les soupçons grandissants d’espionnage des fournisseurs chinois. Plusieurs pays européens ont déjà pris des mesures drastiques en la matière, la Belgique prend la même direction à demi-mot.