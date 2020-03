Comment les opérateurs télécoms s'adaptent au confinement des Belges

Proximus, Orange, Telenet, tous ont revu leur offre pour s'adapter aux besoins des Belges appelés à rester un maximum chez eux à cause du Covid-19.

Alors que le gouvernement a pris différentes mesures pour éviter la propagation du coronavirus, nombreuses sont les entreprises qui procèdent au télétravail. Ajoutez à cela la fermeture des écoles et des universités ou de tous les sites de loisirs et de l'horeca. Les Belges sont donc en nombre chez eux.

Depuis la semaine dernière, les opérateurs télécoms s'adaptent à la situation et annoncent des "mesures exceptionnelles" en faveur de leurs clients.

Proximus

Notons toutefois que tous ses points de vente de la marque resteront portes closes dès ce lundi, et ce jusqu'à nouvel ordre.

Proximus annonce aussi que les interventions chez les clients seront aussi limitées aux "activités essentielles de maintien de ses services de télécommunication". Seules les réparations ou "activations" urgentes seront donc opérées. Les canaux numériques restent enfin accessibles: proximus.be, le chat et ses call centers.

Scarlet

Orange

5 GB de volume de données mobiles supplémentaires sont offerts aux clients résidentiels et professionnels postpayés. Pour les clients professionnels, la première préoccupation d'Orange Belgium est d'assurer la continuité de leurs services, en particulier pour les clients "critiques" comme les hôpitaux et les services publics.

Telenet

Pour les data , les limites de volume vont doubler . Cela vaut également pour les clients de Telenet Business. L' internet fixe sera renforcé à partir de ce lundi et le mobile à partir de mardi.

Dès ce mardi, les clients de Telenet pourront visionner gratuitement plusieurs films et séries. La sélection des programmes ainsi mis à disposition inclut des productions locales et internationales et sera élargie durant les prochains jours.