Conserver ou vendre ses actions Proximus?

Il aura fallu la publication ce matin d’une note financière chez Goldman Sachs consacrée à l’action Proximus , pour inciter les investisseurs à prendre des bénéfices. Depuis son plus bas de 19,8 euros touché il y a tout juste un an, cette valeur est remontée de 38%. Une belle performance que n’a pas réussi à réaliser le titre de son principal concurrent Telenet (+21%). Ni même l’indice Bel 20 de la Bourse de Bruxelles (-7,8%). Il n’y a que Orange Belgium qui sortait d’une période difficile pour ses affaires, à avoir réussi à faire mieux. Son titre a rebondi de 50%.

Au pire moment de la journée, l’action a touché un plus bas de 25,77 euros à mi-séance. Vers 16 heures, elle accusait encore une perte de 5,8% à 25,96 euros.

Les arguments pour

Ces prises de bénéfices sont-elles appelées à se prolonger ? A suivre les avis émis par la plupart des analystes ces dernières semaines, et surtout leurs objectifs de cours, on pourrait le penser. Le plus pessimiste d’entre eux, David Wagman de la banque ING réitère son cours cible de 18 euros qu’il avait émis pour la première fois le 2 février dernier.