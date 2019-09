De Backer n'exclut pas un CEO étranger pour remplacer Dominique Leroy

C’est l’heure des explications ce mercredi matin. Un peu moins de deux semaines après l’annonce du départ de Dominique Leroy chez l’opérateur néerlandais KPN, Proximus est prié de répondre aux questions des parlementaires lors d’une commission de la Mobilité, des Entreprises publiques et des Institutions fédérales. Stefaan De Clerck, le président du Conseil d’Administration a été invité pour l’audition tout comme Philippe De Backer, Ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste. L’objet du rendez-vous parlementaire tient en une phrase courte : " L'avenir de Proximus : état des lieux". Depuis l’annonce de cette commission, la situation a déjà pas mal évolué. On sait désormais que Madame Leroy quittera finalement ses fonctions, dès ce vendredi et non début décembre. Sa remplaçante par intérim est également connue et se nomme Sandrine Dufour, l’actuelle CFO.