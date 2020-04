De Clerck, renouvelé à la tête du CA, confirme la position de Proximus sur la 5G

"Nous suivons l’impact des ondes sur la santé depuis le déploiement de la 2G. 30.000 études ont été menées sur le sujet durant trente ans. Aucune n’a révélé d’impact concret. Nous suivons toutes les régulations en place et nous nous basons sur l’avis de référence mondial comme l’OMS. L’Organisation recommande une émission maximale par antenne de 41 V/m. En Belgique, ces normes sont beaucoup plus exigeantes. Nous restons attentifs et vigilants", a expliqué le président du CA.

Boutin mieux payé que Leroy

Le président est également revenu sur la question de la rémunération du nouveau CEO. Celle-ci s’élève à 500.000 euros par an et est accompagnée d’incitants à court et long terme. Une nouveauté, Dominique Leroy ne bénéficiait pas d’une telle condition à long terme. Les votes du jour ont aussi permis à quatre administrateurs proposés par l’État le renouvellement de leur poste dont le mandat arrivait à échéance. C’était notamment le cas de Stefaan De Clerck qui rempile, comme les autres, pour deux années supplémentaires. C’est donc moins que les quatre ans habituels. "L’intérêt est de permettre à l’État, s’il le souhaite, de proposer plus rapidement de nouveaux administrateurs", a justifié le président.