De Croo rêve d'un 4e opérateur. Une opportunité pour Free?

Beau pays connecté cherche quatrième opérateur mobile. Tel est l'appel lancé ce mercredi par Alexander De Croo, ministre fédéral des télécommunications. Aujourd’hui, la Belgique compte trois réseaux mobiles or, selon le Vice premier, "dans les pays qui en comptent quatre, les prix de la data sont moins élevés et on constate une utilisation accrue des data et plus d’investissements".