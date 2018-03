De Croo veut une loi pour contrôler les "cow-boys" du sms payant

Alexander De Croo (Open Vld) est remonté contre ceux qu'il appelle les "cow-boys" du sms payant. A la lecture du rapport annuel du médiateur des télécoms, et au vu du nombre croissant de plaintes à l'encontre de ces prestataires de service, le ministre des Télécoms veut frapper là où ça fait mal. "En cas de violation, ces acteurs pourraient se voir imposer des amendes à hauteur de 5% de leur chiffre d'affaires ", avertit le ministre.

Une loi dans les cartons

D'autre part, les opérateurs nationaux ne jouent pas pleinement leur rôle, note l'ombudsman des télécoms. "On reproche aux opérateurs de ne pas prendre les mesures adéquates", indique Jean-Marc Vekeman, "ils redirigent les plaignants vers les fournisseurs-tiers et ceux-ci sont difficilement attaquables, car ils sont souvent installés hors de nos frontières et les procédures deviennent complexes."