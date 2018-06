De la 4G pour tous les Wallons… mais pas de 5G à Bruxelles

En supprimant en décembre 2016 la taxe sur les mâts et pylônes (dite "Tax on Pylons") en contrepartie d’engagements à investir dans l’infrastructure de la part de Proximus, Orange et Base, la Région a bénéficié de 32 millions d’euros d’investissements à destination de ses habitants en milieu rural, en plus de ceux déjà consentis par ailleurs par les opérateurs. Et ce, en un an et demi à peine, le deal s’étalant de 2017 à fin 2019.