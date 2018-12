"Demain, Proximus devra prendre la place de Facebook et de Google sur vos smartphones"

Si Charles Michel a son " jobs, jobs, jobs ", Dominique Leroy préfère, elle, une autre formule: digital, digital, digital. Car, si " c’est bien de vouloir créer des emplois en Belgique, encore faut-il que, demain, l’on dispose des talents pour les remplir ", évoquait mercredi midi la patronne de Proximus, dans l’ambiance feutrée du cercle de Lorraine. Avant de rappeler que, d’ici 2021, un déficit structurel (entre offre et demande) en matière d’emplois se fera sentir dans le pays, quand 584.000 jobs ne pourront être pourvus à l’horizon 2030, selon une récente étude de la fédération des entreprises technologiques Agoria, réalisée en partenariat avec le Forem, Actiris et le VDAB.

En substance, la CEO a souligné l’urgence de prendre la vague du digital sérieusement , alors que l’Europe est aujourd’hui " à la traîne " face aux géants américains hier, et chinois, de plus en plus, aujourd’hui.

En résumé, l’opérateur parle, à partir de cette année, d’un plan stratégique intitulé "Shift to Digital", second cheval de bataille de sa patronne, elle qui a d’abord œuvré au retour à la croissance de l’entreprise, en début de son mandat, dans le cadre de sa stratégie de "Fit for Growth". Une réussite, d’après elle, puisque "depuis 2015 (un an après son arrivée, NDLR), on a toujours fait de la croissance".