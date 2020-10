Départs multiples chez Huawei Belgique, un signe dans le dossier 5G?

Pour l’heure, aucun des différents opérateurs du pays n’a encore officialisé le choix de son fournisseur. Quatre grands acteurs sont donc encore officiellement en course (les chinois ZTE et Huawei et les européens Ericsson et Nokia). Huawei semble de plus en plus poussé vers la sortie ou du moins limité à une partie très mince du marché. Orange et Proximus feront leur choix ensemble, les deux opérateurs ayant annoncé un déploiement commun de leur réseau. "Pour l’heure, rien n’est encore signé, nous ne ferons donc pas de communication", bottent en touche les porte-paroles de Proximus et Orange. "Tous les éléments sont pris en compte dans la décision du choix du partenaire, y compris forcément celles concernant les fournisseurs à haut risque", précise le responsable communication de Proximus.