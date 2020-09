Des anti-5G déposent un recours contre les licences provisoires

Trois associations anti-5G et cinq personnes physiques ont déposé un recours à la Cour des marchés. Ils souhaitent contester l’octroi des licences 5G provisoires.

Les anti-5G continuent leur lutte contre le déploiement de la nouvelle technologie. Un recours a été introduit par trois associations anti 5G bien connues (le GRAPPE, Fin du Nucléaire et l’AREHS). Cinq personnes physiques, dont plusieurs personnes se définissant comme électrosensibles, se sont jointes à la démarche. Le recours porte sur le déploiement par l’IBPT, le régulateur du marché, de licences provisoires 5G au profit des cinq entreprises (les opérateurs Orange, Telenet, Proximus et les entreprises Cegeka et Entropia).