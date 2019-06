Des employés de Huawei ont travaillé avec l'armée chinoise

Plusieurs articles scientifiques et bases de données en ligne utilisées par la communauté académique chinoise ont révélé la participation de plusieurs employés du géant de la tech Huawei dans des projets de recherche menés par l'armée chinoise. Bloomberg, qui a eu accès à des documents l'attestant, explique que ces collaborations, dont les plus anciennes remontent à 2006, étaient publiquement accessibles, tout en insistant que l'existence d'autres projets, "classifiés" et, par conséquent, inaccessibles, est plus que probable.