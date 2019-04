Des perturbations chez Proximus à travers le pays

Proximus connait des perturbations à l'échelle nationale ce vendredi après-midi. L'entreprise de télécoms réagit ainsi aux interrogations de clients inquiets de ne pas pouvoir utiliser leurs téléphones (fixes et mobiles). C'est ce problème dont l'origine n'est actuellement pas précisée qui fait que les numéros d'urgence sont, entre autres, indisponibles dans de nombreuses zones de secours.

Peu avant 16h, l'entreprise renseignait via sa page sur le réseau social Facebook un "problème technique" rendant ses centres d'appels "difficilement accessibles". "Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rétablir la situation normale le plus rapidement possible", ajoute Proximus, qui s'excuse par ailleurs "pour le dérangement".