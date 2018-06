Des prix plus bas mais une qualité moindre avec un 4e opérateur télécom

L'étude de l'université de Louvain, relayée dans De Tijd, date de 2015 et compare les marchés de 33 pays de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). Les auteurs se sont particulièrement intéressés à l'impact sur le niveau de prix et le niveau d'investissement. Conclusion: lors de fusions dans le secteur par le passé, les prix ont augmenté de 15%, tandis que les investissements ont été accrus d'un cinquième. A l'inverse, l'arrivée d'un nouvel acteur signifie une baisse des prix et une réduction des investissements.