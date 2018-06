Disney relève son offre sur la Twenty-First Century Fox

Dans un premier temps, Disney a mis en décembre 2017 un peu plus de 66 milliards de dollars sur la table pour acquérir les actifs que Twenty-First Century Fox, dont le très convoité groupe de télévision britannique Sky . La chaîne de télévision câblée américaine Fox News, le Wall Street Journal et l'agence d'informations DowJones, autres propriétés de la famille Murdoch, ne font pas partie des actifs à vendre.

Le mariage semblait scellé jusqu'à la semaine dernière et le feu vert de la justice US pour le rachat de Time Warner par AT&T . Une opération qui a ouvert la porte à la très attendue vague de concentration en cours dans un secteur des télécoms qui doit composer avec l'arrivée des géants d'internet , tels que Netflix et Google.

Les détails de la nouvelle offre Disney

La Fox recommande l'offre de Disney

Le conseil d'administration de 21st century Fox a examiné la proposition et la juge supérieure par son montant, sa composition et sa solidité à l'offre non sollicitée de Comcast reçue le 13 juin, indique le groupe de Rupert Murdoch dans un communiqué. Même son de cloche chez le prétendant. Disney souligne que les conseils d'administration des deux entreprises ont approuvé sa nouvelle proposition. Autrement dit, la société a le soutien de Rupert Murdoch et de ses deux fils, Lachlan et James, qui sont les principaux actionnaires et dirigeants de 21st Century Fox.