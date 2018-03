Dominique Leroy: "Je ne sais pas où je serai dans cinq ans"

S'il y a une chose que vous, Dominique Leroy, deviez retenir de l'année écoulée, qu’est-ce que ce serait? Qu'on est arrivé à attirer de nouveaux clients et à augmenter notre part de marché dans la quasi-totalité de nos activités. Cela témoigne du fait que nous arrivons à répondre aux attentes, que ce soit dans le domaine des entreprises, du résidentiel, ou du bon marché avec Scarlet. Et reste mon moteur premier d'ailleurs.

Le seul point sur lequel l'année a été plus difficile par contre, c'est sur le plaintes. Car si nous avons beaucoup investi dans la qualité des connectivités internet pour nos clients ainsi que de la stabilité de la TV et de l'interface en 2017, nous n'avons par ailleurs pas progressé du côté de la qualité de nos services administratifs. Là, pour la première fois en quatre ans, nous avons constaté une hausse des plaintes au niveau de la facturation et de l'administratif. Nous allons y remédier en 2018.

Où voyez-vous Proximus dans cinq ans?

J'aimerais que nous continuions à connaître de la croissance, avec une patte Benelux et une position plus équilibrée entre la Flandre et la Wallonie, mais aussi des partenariats renforcés avec de grands acteurs comme Vodafone et Netflix, voire peut-être même d'autres pour apporter plus valeur aux clients ainsi que générer plus de revenus. Enfin, qu'on soit arrivé à développer Bics comme un véritable acteur mondial, pas seulement dans la téléphonie, mais bien aussi dans les services digitaux complémentaires.