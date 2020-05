Dominique Leroy inculpée dans le dossier relatif à un éventuel délit d'initié

"C'est une phase importante de la procédure qui s'achève après 8 mois d'enquête. Ceci lui permettra d'avoir accès au dossier et de lever les doutes et les questionnements de la justice. Comme elle l'a toujours affirmé, Madame Dominique Leroy réfute formellement tout indice quelconque de délit d'initié, celle-ci n'ayant, au moment de l'ordre de vente, aucune négociation en cours avec KPN et étant en discussion sur le renouvellement de son contrat chez Proximus", précise le conseil de Dominique Leroy.