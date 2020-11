Dominique Leroy monte dans le CA de T-Mobile US

Dominique Leroy continue encore un peu plus sa carrière internationale. Après sa nomination à la tête de l’activité européenne de l’opérateur allemand Deutsche Telecom début septembre, l’ex-patronne ajoute une ligne de plus à son CV déjà bien long. Elle siègera désormais aussi au conseil d’administration de la filiale américaine de T-Mobile dont Deutsche Telekom est l’actionnaire le plus important avec 43,5% des parts. "Je suis tellement honorée de faire partie du conseil d'administration de T-Mobile US et de contribuer à la croissance de cette entreprise incroyable", a commenté la Belge sur le réseau social LinkedIn.