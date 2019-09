Dominique Leroy quitte Proximus

"Le Conseil d’Administration souhaite expressément remercier Dominique Leroy pour son leadership et ses efforts dans un marché particulièrement difficile durant son mandat de presque six ans. Grâce à la stratégie 'Fit for Growth', Mme Leroy a été capable d’assurer que Proximus puisse montrer des résultats en croissance pour les quatre dernières années, que ce soit en termes de revenus ou de bénéfices. Depuis début 2019, la nouvelle stratégie "Shift to Digital " conduit la transformation de l’entreprise d’un acteur de la connectivité vers un fournisseur de services digitaux", poursuit le communiqué.

'Mme Leroy a également lancé un plan ambitieux de déploiement de la fibre optique de 3 milliards d'euros et a récemment négocié un accord de partage de réseau d’accès mobile afin d'accélérer le déploiement de la 5G. Dans les prochains mois, Dominique Leroy continuera d’assurer la gestion journalière de l’entreprise et des dossiers majeurs. Elle assurera la préparation du plan 2020 et se concentrera sur la finalisation du plan de transformation, annoncé au début de l’année. Le Conseil a toute confiance dans l’équipe forte qu’elle a construite et dans sa capacité à assurer la continuité de l’entreprise. Le Conseil d’Administration souhaite à Dominique beaucoup de succès dans sa future carrière et entame immédiatement la procédure de sélection d’un nouveau CEO", conclut-il.