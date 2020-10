Données de connexion télécoms: la justice européenne s'oppose à la collecte massive par les États

La Cour de justice de l'UE s'oppose à la conservation généralisée et indifférenciée de données relatives au trafic et à la localisation.

La justice européenne s'est opposée, ce mardi, à ce que les États ordonnent aux opérateurs télécoms la collecte "généralisée et indifférenciée" des données de connexion et de localisation de leurs utilisateurs , sauf pour une durée limitée ou de façon ciblée notamment en cas de "menace grave pour la sécurité nationale".

Sollicitée par les juridictions en France, en Belgique et au Royaume-Uni, la Cour de justice de l'UE (CJUE) a confirmé que "le droit de l'UE s'oppose à une réglementation nationale imposant aux fournisseurs d'accès la transmission ou la conservation généralisée et indifférenciée" des métadonnées des connexions internet et conversations téléphoniques à des fins judiciaires ou de renseignement.