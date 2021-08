Doutes sur la fusion Nvidia-Arm

"Le contrôle de Arm par Nvidia pourrait créer de réels problèmes pour les rivaux de Nvidia en limitant leur accès à des technologies majeures, et en étouffant l'innovation dans un nombre important et croissant de marchés."

La CMA estime qu'un tel accord est de nature à réduire la disponibilité de micro-processeurs et d'autres produits pour des entreprises rivales de Nvidia, comme Intel, Qualcomm ou AMD. "Le contrôle de Arm par Nvidia pourrait créer de réels problèmes pour les rivaux de Nvidia en limitant leur accès à des technologies majeures, et en étouffant l'innovation dans un nombre important et croissant de marchés. Cela pourrait priver les consommateurs de nouveaux produits, ou bien entraîner une hausse des prix", indique le rapport, qui estime que les répercussions sur l'écosystème technologique toucheraient tous les marchés et tous les domaines, comme "les centres de données, l'internet des objets, l'automobile et les jeux vidéos."