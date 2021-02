Épargné par la crise, Orange Belgium boucle 2020 dans les prévisions

Il y a tout juste un an, le patron d'Orange Belgique saluait les résultats de 2019 et s'attendait à une belle année 2020. Elle aura finalement été particulièrement agitée. En 365 jours, le groupe a changé de CEO, prochainement de CFO (annoncé en début de semaine) et suscité l'intérêt de sa maison mère qui se verrait bien reprendre possession de sa filiale belge. Une pandémie a également pas mal changé la donne.