Ericsson et Nokia seront les partenaires 5G de Proximus

Ce sera donc Ericsson et Nokia. Après des mois d’attente, Proximus s’est donc choisi non pas un mais deux fournisseurs pour le déploiement de son futur réseau 5G. Si l’opérateur a mis pas mal de temps à poser son choix final, la shortlist des différents prétendants était en revanche connue depuis des mois. La lutte se faisait entre les deux Européens ainsi que deux Chinois : ZTE, le partenaire de Telenet, et surtout Huawei qui travaille avec Proximus et Orange depuis déjà plusieurs années.

Merci Trump

À l’heure actuelle, près de 80% des contrats signés à travers le monde pour le déploiement de la 5G sont dans les mains des deux fournisseurs. Ils peuvent toutefois remercier en partie les États-Unis. En accusant depuis deux ans Huawei d’espionnage, le gouvernement de Donald Trump a suscité l’inquiétude et la réserve des pays européens par rapport à l’entreprise de Shenzhen. Durant l’été, le désormais ex-ministre Philippe De Backer a finalement tranché sur la position de la Belgique sur ce sujet sensible: les opérateurs considérés comme à haut risque ne seront plus vraiment les bienvenus. Ils pourront toujours travailler chez nous, mais uniquement en bout de réseau, où les risques d’espionnage sont les plus faibles, et seulement sur 35% du réseau. Les zones à risque comme les ambassades et le port d’Anvers leur seront également interdites. Sans jamais avoir été cité de manière claire, Huawei fait évidemment partie des indésirables. L’accord signé met donc fin à l’un des plus gros contrats de Huawei en Belgique.