Ericsson regrette que la 5G soit devenue "un débat politique"

Après une domination chinoise sur le réseau mobile qui aura duré des années, l’Europe revient dans la partie. L’un des principaux gagnants se nomme Ericsson. En collaboration avec Nokia, l’entreprise suédoise se chargera du déploiement du réseau 5G de Proximus et d'Orange. Chez le fournisseur, on a donc le sourire. Mais on a aussi encore quelques solides remarques à faire sur le cas belge et le retard pris par rapport à nos voisins. A l’heure actuelle, une offre commerciale 5G est désormais déployée par 92 opérateurs dans 38 pays à travers le monde. A la fin du mois de juin, ils étaient déjà huit millions en Corée du Sud et 150 millions en Chine à utiliser le réseau. De son côté, la Belgique est encore très loin de surfer en 5G. "Nous n’aurons pas la 5G avant 2022, voire même 2023. La différence avec d’autres pays européens sera conséquente", regrette Rémi de Montgolfier, le Country manager BeLux d’Ericsson.