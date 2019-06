Et si le consommateur européen jouait le jeu de Trump contre Huawei?

L'administration Trump a peut-être trouvé dans sa campagne contre Huawei son arme la plus puissante: le consommateur européen.

Des mois durant, les entreprises de lobbying américaines ont apporté leur pierre à l'édifice pour bloquer le réseau 5G de Huawei. Il y a trois semaines, le Président Trump réduisait l'accès du Chinois au marché américain . Dans la foulée, de grands acteurs tels que Google lui fermaient la porte. Cette perte d'accès au système Android de Google a suscité les craintes des consommateurs et Huawei semble dès lors perdre du terrain sur le marché européen des smartphones .

Les consommateurs du Vieux Continent craignent de voir leur smartphone devenir rapidement obsolète, car incapable de se mettre à jour. "La demande des appareils a chuté", explique Ben Stanton, analyste chez Canalys, citant des opérateurs, des détaillants et des distributeurs. "C'est désormais enraciné. Les consommateurs craignent une perte de fonctionnalité, de sécurité, que l'appareil ne supporte plus les mises à jour et qu'il perte de la valeur."