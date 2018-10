Et si les enchères sur la 5G rapportaient bien plus que prévu?

Et pour cause, sur la bande de fréquence des 3,7 GHz, la plus demandée pour le déploiement de l'internet mobile ultrarapide, les offres faites pour l'heure sont déjà dix fois supérieures au prix de réserve. En coût par MHz et par habitant, les acteurs en présence que sont Iliad, Telecom Italia, Vodafone et Wind Tre ont dépassé les 20 centimes, soit quatre fois plus que les enchères espagnoles de juillet dernier ou celles qui s'achevaient lundi en Finlande sur la même bande de fréquence, mais aussi deux fois plus qu'au Royaume-Uni par exemple.