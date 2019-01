"Face aux défis de 2019, réduire les coûts de Proximus a du sens"

L'annonce de la suppression probable de 2.000 emplois chez Proximus ne surprend pas David Vagman d'ING. Pour son homologue de KBC Securities, optimiser les coûts a du sens au vu des défis potentiels qui attendent le groupe en 2019.

L’année 2019 s’annonce d’ores et déjà particulièrement tendue sur le plan social pour Proximus et ses 13.000 collaborateurs. Des sources syndicales évoquaient, mardi soir, la suppression possible de 2.000 emplois. De son côté, et à ce stade, l’opérateur télécoms n’a pas confirmé ces informations. Il a toutefois précisé que son conseil d’administration réuni mardi a approuvé le budget 2019 et un plan à trois ans dans lequel la nouvelle stratégie #shifttodigital jouera un rôle de premier plan.

"Cette stratégie permettra d’accélérer la transformation de Proximus et de préparer l’entreprise aux défis de l’avenir et à l’accélération de la digitalisation a indiqué, le groupe. Dans ce contexte, il a également été discuté comment Proximus peut encore optimiser ses coûts afin d’améliorer son efficacité dans un environnement de marché de plus en plus difficile."

Ce mercredi matin, alors que la CEO Dominique Leroy rencontrait Charles Michel, l’action Proximus a été suspendue dans l’attente d’un communiqué. Rappelons que l’Etat belge est l’actionnaire majoritaire de l’opérateur avec une participation de 53%.

Des départs forcés?

Pour David Vagman d’ING cette annonce n’est pas une surprise. "Nous pensons que Proximus pourrait être particulièrement pénalisé par le meilleur accès des tiers aux réseaux câblés de Telenet et de VOO, avec une concurrence plus vive dans le fixe, certainement de la part d’Orange Belgium, sans compter l’arrivée d’un quatrième opérateur potentiel dans le mobile" signale l’analyste.

Même si ces entreprises ne sont pas totalement comparables, il rappelle que l’ex-Belgacom compte 4 fois plus d’employés que Telenet et neuf fois plus qu’Orange Belgium . Chez le premier cité, l’Ebitda par employé s’élève à 100 euros alors qu’il atteint 300 euros et 200 euros chez le deuxième et le troisième.

"De notre point de vue, la question clé est de savoir si ce nouveau plan comprendra des départs forcés et si les politiciens autoriseront ceux-ci." Il rappelle que, par le passé, le groupe a déjà sabré significativement dans ses effectifs qui comptaient 17.000 personnes en 2008 essentiellement via des préretraites et des départs volontaires. Il reste à "conserver" sur la valeur avec un objectif de cours de 30 euros.

"L'Etat belge marche sur un fil"

Ruben Devos de KBC Securities précise, pour sa part, que ces effectifs en Belgique atteignaient 12.562 équivalents temps plein fin du 3e trimestre 2018 représentant des coûts salariaux de 1,1 milliard d’euros. Quelque 26% des membres du personnel ont le statut de fonctionnaire.

"Au vu des défis potentiels de 2019, cela a du sens pour Proximus d’envisager différents scénarios pour optimiser les coûts, juge l’analyste. Ces dernières années, il a effectué du très bon travail de défense pour lutter contre la concurrence mais cette stratégie va être de plus en plus difficile à poursuivre."

Ruben Devos qui maintient son conseil à "conserver" sur la valeur avec un objectif de cours de 28 euros estime, en outre, que l’Etat belge marche sur un fil étant donné sa position d’actionnaire majoritaire. "À côté de sa dépendance au dividende annuel généré par Proximus, le gouvernement veut stimuler la concurrence sur le marché belge des télécommunications tout en demandant une augmentation des investissements d'infrastructure."

Conserver l'action