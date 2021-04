Fin de l’OPA sur Orange Belgium: et maintenant?

L'offre d'Orange sur sa filiale belge se clôture ce vendredi. On connaîtra le 27 avril l'ampleur de la fronde. Voici les positions des différents minoritaires et le calendrier à venir.

Ce vendredi à 16 heures s’achèvera le premier a cte de l’offre publique d’achat (OPA) d’Orange sur sa filiale belge dont il détient 52,91% du capital. On le sait, le prix proposé de 22 euros par action a suscité pas mal de grincements de dents parmi des actionnaires petits ou moins petits.

En cause, les divergences de vue sur la valorisation de l’ancien Mobistar. Si Orange a affirmé que son prix était "définitif" soutenu en cela pour une analyse de Degroof Petercam agissant en tant qu’expert indépendant, Polygon Global Partners estime pour sa part, qu’il est dérisoire. Pour lui, l’action vaut 40 euros au moins . Sans entrer dans les détails techniques rappelons qu’une partie de cet écart dans la valorisation provient des mâts de GSM que Polygon compare à un "Picasso perdu".

Ampleur de la mobilisation

Réprésentée par Deminor , cette société d’investissement qui détient 5,29% du capital n’a pas l’intention d’apporter ses titres à l’offre ce qui empêchera Orange de lancer une offre de reprise (squeeze out) pour laquelle un seuil de 95% est obligatoire. Dans ce cas, Orange Belgium restera cotée.

Prospectus

Laurent Arnauts ne se prononce pas encore sur la question de la valorisation. "Il n’y a pas encore de consensus au niveau du prix, car nous devons encore mener des devoirs complémentaires au niveau du prospectus." Mais il ajoute qu’il est déjà clair que "le prix est très largement inférieur à la valeur réelle et n’a été obtenu qu’au moyen d’écarts méthodologiques".

Offre ferme et définitive

Mardi prochain, on connaîtra donc les résultats détaillés de cette première bataille rangée et donc l’ampleur de la fronde. Si à l’issue de l’OPA, Orange détient entre 90% et 94,99%, il sera obligé de rouvrir l’offre. Elle se tiendra alors du 28 avril au 4 mai. Si sa participation est inférieure à 90%, il pourra le faire, mais n’y sera pas contraint. Si le seuil de 95% est atteint, une offre de reprise débutera le 18 mai.