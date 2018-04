Fusion à 26 milliards de dollars dans les télécoms américains

Les groupes de télécom T-Mobile et Sprint ont annoncé dimanche avoir conclu un accord de fusion aux Etats-Unis pour créer un nouveau groupe capable de développer un réseau de téléphonie mobile 5G.

T-Mobile US a racheté dimanche son concurrent Sprint pour 26 milliards de dollars (21,4 milliards d'euros), dans le cadre d'une opération toute en actions, qui rapproche les troisième et quatrième opérateurs de téléphone mobile aux Etats-Unis.

Cette fusion, qui met fin à quatre années de négociations intermittentes entre la filiale de Deutsche Telekom et celle du groupe japonais SoftBank, devrait être soumise à un examen rigoureux de la part des autorités de la concurrence pour évaluer son impact sur les consommateurs.

Les détails de l'opération:

→ Timing: T-Mobile et Sprint ont dit s'attendre à boucler leur opération au plus tard au premier semestre 2019.

→ Arguments pour le régulateur: Les deux sociétés ont rodé par avance leurs arguments à l'adresse des régulateurs américains en vantant les avantages de l'opération. "Il ne s'agit pas de passer de quatre à trois opérateurs mobiles - il existe actuellement au moins sept ou huit concurrents sur ce marché", a déclaré dans un communiqué John Legere, l'actuel directeur général de T-Mobile US

→ L'entitée fusionnée : L'opération devrait déboucher sur la création d'un opérateur disposant d'une clientèle de 127 millions d'abonnés, de quoi concurrencer les géants Verizon Communications et AT&T.

La structure permettra au groupe allemand de continuer à consolider dans ses comptes la nouvelle société

La capitalisation boursière s'élèvera à plus de 80 milliards de dollars.

Deutsche Telekom détiendra 42% de la nouvelle entité et contrôlera son conseil d'administration avec neuf administrateurs sur 14

SoftBank aura 27% du capital.