Guillaume Boutin: "Je veux que Proximus devienne un opérateur de référence en Europe"

Trop tôt pour parler de stratégie

Sa présentation aura été sans surprise et assez lisse. Les yeux constamment accrochés à ses notes, le CEO s'est contenté de retracer les différentes grandes étapes de ces derniers mois. Il est revenu sur les différents produits lancés récemment par Proximus et, évidemment, sur la situation sociale difficile au sein du groupe. "Malgré les bons résultats, on constate que le mouvement est encore trop lent pour répondre à l’évolution de la demande de nos clients. Nous sommes de plus sur un marché très difficile. J’ai eu l’occasion d’avoir des premiers contacts avec les partenaires sociaux. Le plan adopté est le résultat d’efforts de part et d’autre. Je suis conscient qu’il faut reconstruire le dialogue. On va s’y atteler", a expliqué Guillaume Boutin.