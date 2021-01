Guillaume Boutin: "Le déploiement de la 5G ira plus vite que celui de la 4G"

Sa première année à la tête de l’entreprise fut mouvementée mais positive, selon lui. Il est déjà toutefois focalisé sur les mois à venir et les projets dans les cartons. Celui de Banx, l’offre développée en partenariat avec Belfius sera l’un des grands lancements de l’année. Il a presque déjà envie d’en dire plus, mais il faudra encore attendre. Il lâche toutefois un semblant d’échéance. "L’offre devrait être lancée durant l’été. On s’interroge encore sur le meilleur moment, avant ou après les vacances." Pas plus d’infos pour le moment.