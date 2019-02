Huawei dans le viseur des USA, même à Bruxelles

La campagne des Etats-Unis à l'encontre de Huawei se poursuit. Et passe par Bruxelles. Et pour cause, le pays de l'oncle Sam juge l'Europe prioritaire dans son projet de convaincre ses alliés de ne pas acquérir d'équipements 5G auprès du géant chinois, a-t-on appris ce mardi via un haut responsable du ministère des Affaires étrangères américain.