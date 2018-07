IPO décevante pour Xiaomi

Avant même le début de l'IPO de Xiaomi, les investisseurs se méfiaeint, vendant leurs titres au rabais la semaine dernière sur un marché "gris" non officiel. Et de fait, le géant des smartphone réalise une introduction en Bourse en demi-teinte . Il recule pour ses débuts sur la place de Hong Kong. Le titre a débuté aux alentours de 16,60 dollars de Hong Kong, en recul par rapport au prix unitaire de 17 dollars (2,16 dollars) fixé pour l'introduction en Bourse (IPO), plongeant même à un moment de 5,9%, à 16 dollars hongkongais.

♦ Et s'il engrange des revenus croissants via la publicité en ligne et les jeux vidéo, près des trois quarts de son chiffre d'affaires sont encore générés par la vente d'appareils, des smartphones mais aussi une gamme variée d'objets connectés.

Xiaomi espérait initialement lever sur les Bourses de Hong Kong et Shanghai, lors de deux introductions distinctes, 10 milliards de dollars américains au total: cela aurait représenté la plus grosse introduction depuis celle du géant chinois de l'e-commerce Alibaba à New York en 2014, et aurait donc valorisé l'entreprise autour de 100 milliards de dollars. Au final, Xiaomi ne s'introduit dans un premier temps que sur la place hongkongaise.