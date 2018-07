Iliad, un million de clients en 50 jours en Italie

En cause? Un forfait unique à 5,99 euros par mois pour 30 GB de data, couplés aux appels et SMS en illimité. Une offre qui a tellement bien marché que l’entreprise entend la prolonger pour les 200.000 prochains abonnés .

Free a investi le marché italien avec une offre à prix plancher de 5,99 €, pour 30 Gb de data et les appels et SMS illimités.

Côté Bourse, les marchés ont salué la performance, le titre Iliad prenant plus de 8% ce jeudi, signe qu’un opérateur qui veut véritablement casser les prix sur un marché a de quoi plaire.

Avant la Belgique?

Côté belge , ces résultats ravivent les braises des discussions enflammées sur l’hypothèse d’un quatrième opérateur de réseau en Belgique, Iliad figurant parmi les candidats de l’ordre du possible pour une entrée sur le marché, profitant de la vaste mise aux enchères du spectre qui se tiendra en 2019, dossier chaud au cours duquel un acteur européen a fait montre d’un intérêt auprès du régulateur, comme nous l’évoquions mi-juin dans ces pages.

Interrogé, Alexander De Croo, ministre des Télécommunications Open Vld, dit pour sa part ne pas avoir grand-chose à rajouter, si ce n’est que "ce qui se passe en Italie est parfaitement possible ici" en Belgique. Une hypothèse qu’il a appelée de ses vœux à plusieurs reprises ces dernières semaines, déclenchant une levée de boucliers de la part de Proximus, Telenet et Orange. Leur message est clair: s’il faut se partager le marché mobile à quatre, les investissements pourraient en pâtir, de même que les emplois et la qualité de service.