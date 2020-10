Interférences dans la vente de BICS

La cession partielle de la filiale internationale de Proximus s'enlise. En cause? La crise corona et ses effets négatifs sur le roaming, métier de base de l'entreprise.

BICS, quatre lettres pour Belgacom International Carrier Services. L' entreprise est née en 2005 , lorsque Proximus et son homologue suisse Swisscom ont décidé de regrouper leurs activités internationales au sein d'une joint-venture . Une opération similaire suivait en 2009 avec le Sud-Africain MTN , amenant le capital à être détenu aujourd'hui encore respectivement à 57,6%, 22,4% et 20% par les trois opérateurs.

Le nom est peu connu du grand public. Pourtant, l'entreprise belge joue un rôle important dans les coulisses du trafic international de données et de téléphonie. Près d'un quart du roaming mondial passe par ce "hub". On parle de "carrier" dans le jargon, soit un transporteur qui permet d'amener à bon port la voix ou la data d'un opérateur A à un opérateur B, et ce, même si des milliers de kilomètres les séparent.

Bien consciente de la situation, l'entreprise s'est adjointe en 2017 les services de TeleSign pour 230 millions de dollars. De quoi lui permettre de devenir le fournisseur… des Gafa . En effet, grâce à la société américaine qui compte pour clients Facebook, LinkedIn, ou encore Uber, BICS a fait un pas de géant dans le monde de l'authentification et de l'identification mobile – dont la matérialisation la plus concrète est ce code reçu par SMS pour ajouter une couche de protection supplémentaire à votre mot de passe.

Mais depuis, plus rien. Le processus semble s'être enlisé, avec une crise du Covid qui a rendu la situation plus complexe encore, les gens voyageant beaucoup moins et ayant donc moins recours au roaming que par le passé. Une réalité qui se traduit et se traduira encore pendant un temps dans les résultats de BICS, et influence au passage la valorisation de la filiale de Proximus.