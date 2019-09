"J'aurais préféré que Dominique Leroy reste" (Stefaan De Clerck)

Quand et comment avez-vous appris le départ de Dominique Leroy?

Il y a une dizaine de jours. Les vacances sont souvent un moment plus calme, propice à la réflexion. Elle a dû en parler avec son mari et ses enfants. Elle vient de boucler un mandat de six ans, elle aurait pu continuer pour six ans. Mais, elle a eu une opportunité fantastique. Pour moi, c’est clair, j’aurais préféré qu’elle reste. C’est dommage pour le pays, pour Proximus et pour le conseil d’administration. Dominique a fait un excellent boulot, les chiffres sont bons, la transformation de Proximus est engagée et son équipe est forte. "You never change a winning team". Mais, c’est son choix, elle a sa liberté, on doit prendre acte, avec regret.