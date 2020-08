Jos Donvil s’en va, VOO s’en souviendra

Cela commence par un renforcement de l’offre. Donvil s’attaque à la plus faible de son catalogue en revoyant complètement la stratégie mobile. A son arrivée, l’offre de VOO sur ce segment est encore timide et l’opérateur se contente d’une alliance légère avec Mobistar. A la fin de cette collaboration, la première grande décision du Louvaniste sera de nouer un partenariat avec Telenet et de prendre le statut de 'full MVNO', comme on dit dans le jargon. Fini de laisser l’essentiel du travail à un sous-traitant qui est par ailleurs concurrent. Désormais, à l’exception des antennes relais, VOO Mobile est entièrement géré par l’opérateur wallon avec un certain succès. L’entreprise compte aujourd’hui plus de 260.000 abonnés, un sacré bond en avant, le nombre de clients se situant bien en-dessous des 100.000 avant le choix stratégique.