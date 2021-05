KPN a rejeté deux approches non sollicitées

L'opérateur de télécommunications néerlandais KPN a annoncé ce dimanche avoir rejeté récemment deux offres de rachat "non sollicitées" d'un consortium incluant les groupes de capital-investissement EQT et Stonepeak Infrastructure Partners et du groupe financier américain KKR. "Les conseils de KPN ont conclu que les deux approches n'apportaient pas une valeur ajoutée concrète et importante à la stratégie de croissance récemment actualisée de KPN", déclare l'entreprise dans un communiqué. La proposition d'EQT et Stonepeak n'incluait pas un prix spécifique, ajoute le groupe néerlandais.