L'acquisition de VOO serait bienvenue pour Orange Belgium

La course pour l’acquisition de VOO n’est visiblement pas terminée. Le groupe Telenet a affirmé ce week-end qu’il était prêt à mettre sur la table entre 1 et 1,3 milliard pour racheter le câblo-opérateur wallon. Le conseil d’administration de Nethys avait pourtant indiqué le 4 avril dernier que VOO n’était pas à vendre. " Nous le respectons, mais nous espérons aussi, bien sûr, que cette position ne sera pas éternelle, notamment à notre égard ", a déclaré le CEO de Telenet, dans une interview publiée dans notre édition du 14 avril. Il a d’ailleurs reconnu que des contacts ont eu lieu récemment entre les deux parties.

Pour Ruben Devos, analyste chez KBC Securities, le raisonnement stratégique derrière ce possible rachat est "assez simple". "Avec les acquisitions de Base en 2016 et de SFR Belux en 2017, Telenet deviendrait un opérateur télécoms national disposant à la fois de réseaux fixes et mobiles. Il y a des synergies de coûts intracâbles claires avec une hausse probable du chiffre d’affaires", explique-t-il. L’analyste estime après une première évaluation que les synergies peuvent atteindre 15% des dépenses d’exploitation (opex) totales de VOO.