L’action Telenet gagne trois nouveaux fans d’un coup

Trois brokers, et non des moindres, conseillent un achat de Telenet. Sous-valorisation mais aussi fusion ou rachat potentiel sont évoqués. Le titre grimpait de 5% en matinée.

Emmanuel Carlier de Kempen & Co avait déjà donné le ton la semaine dernière et peut-être a-t-il inspiré ses confrères. L’analyste avait brisé une lance en faveur de Telenet en estimant que l’opérateur télécoms était valorisé de manière fondamentalement incorrecte. "Telenet renouera avec la croissance de ses ventes, de ses bénéfices et de sa trésorerie en 2021", affirmait-il en réitérant sa recommandation d’achat et son objectif de cours de 49 euros.