L'administration américaine officialise ses mesures anti-Huawei

Le Congrès américain a formalisé les règles concernant l’interdiction pour les administrations publiques de travailler avec Huawei. Des exceptions sont toutefois encore possible jusque 2020.

La guerre commerciale menée par Washington contre Huawei se poursuit. Les décisions prises contre le géant télécom se précisent un peu plus. L’administration américaine a formalisé l’interdiction d’intégrer Huawei dans des marchés publics. Concrètement, les administrations publiques ne pourront plus, dès mardi prochain, faire appel à l’entreprise chinoise. Outre Huawei, plusieurs autres entreprises chinoises sont également concernées par cette interdiction dont ZTE et Hikvision.